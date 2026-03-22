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Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe: Das Gründerduo Ugur Sahin und Özlem Türeci verlässt BioNTech. Die Reaktion an der Börse war ein Kurssturz von über 20 Prozent innerhalb weniger Stunden. Panikverkäufe, Schlagzeilen voller Untergangsszenarien, verunsicherte Anleger. Aber war das wirklich der Anfang vom Ende, oder womöglich genau der Moment, auf den geduldige Investoren seit Jahren gewartet haben? Die Wahrheit liegt irgendwo zwischen Panik und blinder Gier. BioNTech steht nicht am Abgrund, sondern mitten in einer strategischen Neuausrichtung mit enormem Potenzial. Der Kurs hat sich nach dem Schock bereits wieder erholt. Und die Pipeline, die Kriegskasse und die Charttechnik erzählen eine Story, die sich deutlich besser liest als die Schlagzeilen der vergangenen Wochen. Zeit, sich die Aktie genauer anzuschauen.

Vom Impfstoff zu Krebsmedikamenten

BioNTech war lange Zeit vor allem eines: das Unternehmen hinter dem Corona-Impfstoff. Doch diese Ära ist vorbei. Die Mainzer haben die Milliarden aus dem Impfstoffgeschäft konsequent genutzt, um sich neu aufzustellen. Der neue Fokus liegt vollständig auf der Onkologie, also der Krebsforschung. Und hier hat das Unternehmen einiges vor. Bis Ende 2026 sollen 15 Studien der entscheidenden Phase 3 laufen. Kandidaten wie Gotistobart oder Trastuzumab pamirtecan könnten Blockbuster werden. Das Ziel bis 2030 ist klar formuliert: BioNTech will mehrere zugelassene Krebstherapien auf dem Markt haben, und damit den Sprung vom Biotech-Startup zum globalen Pharmakonzern vollziehen. Der Weggang von Sahin und Türeci passt in dieses Bild. Die beiden Gründer sind Forscher durch und durch. Ihr Herz schlägt für die Grundlagenforschung, für die nächste Generation der mRNA-Technologie. Ein Unternehmen, das zunehmend auf Vermarktung und Produktion ausgerichtet ist, ist einfach nicht mehr ihr Spielfeld. Sie gehen, aber sie gehen geordnet. Beide bleiben mit rund 15 Prozent Großaktionäre. BioNTech bringt Technologierechte in das neue Unternehmen ein und bekommt dafür eine Minderheitsbeteiligung, Lizenzgebühren und Meilensteinzahlungen. Es ist kein Bruch sondern vielmehr eine sinnvolle Arbeitsteilung. Dazu kommt ein finanzielles Polster, das in der Branche seinesgleichen sucht: rund 17 Milliarden Euro an liquiden Mitteln. Das reicht für Jahre ambitionierter Forschung, ohne dass das Unternehmen auf externe Kapitalzufuhr angewiesen wäre. Die Umsatzprognose für 2026 liegt zwar mit 2,0 bis 2,3 Milliarden Euro unter den Erwartungen der Analysten. Aber wer die Gesamtlage betrachtet, sieht ein Unternehmen, das seinen Kurs kennt und die Mittel hat, ihn umzusetzen.

Charttechnik

Gleich zweimal, in 2024 und zuletzt wieder im März 2026, hat die Aktie mit langen unteren Lunten bis knapp unter die 70-Euro-Marke "getestet" und sich danach erholt. Auch im Jahr 2025 waren ähnliche Lunten zu beobachten, die jedes Mal auf starkes Käuferinteresse im unteren Kursbereich hindeuteten. Das ist echte Unterstützung. Aktuell notiert die Aktie bei rund 77 Euro und damit über 10 Prozent unterhalb ihres 200er SMA. Das zeigt, wie viel Druck in den vergangenen Wochen auf dem Titel lastete. Gleichzeitig bedeutet dieser Abstand zum gleitenden Durchschnitt, dass bei einer Erholung Aufholpotenzial besteht. Besonders auffällig ist der RSI: Dieser liegt derzeit bei rund 30 und damit auf der klassischen Marke zum Überverkauft-Bereich. Dieser Wert war in der Vergangenheit oft ein Vorbote für eine technische Gegenbewegung. Die Kombination aus langfristiger Unterstützungszone, überverkauftem RSI und den mehrfach bestätigten Lunten nach unten spricht eher dafür, dass der schlimmste Teil des Ausverkaufs möglicherweise vorbei ist. Ein Rebound ist daher charttechnisch durchaus plausibel.

Was tun?

Wer auf schnelle Gewinne hofft, könnte möglicherweise enttäuscht werden. Aber wer einen längeren Atem mitbringt, findet hier eine Konstellation, die selten so interessant war wie jetzt. Die Fundamentaldaten sind trotz des Nettoverlustes von rund 1,14 Milliarden Euro im Jahr 2025 gut. Die Kriegskasse ist prall gefüllt, die Pipeline ist eine der stärksten im Biotech-Sektor, und das Management weiß, wohin die Reise geht. Mehrere Großbanken sehen die Aktie mit Kurszielen zwischen 125 und 170 US-Dollar deutlich höher als heute. Charttechnisch kommt hinzu, dass die Charttechnik für einen technischen Rebound spricht. Wer einsteigen möchte, könnte deshalb in Tranchen kaufen, nicht alles auf einmal setzen und die Phase-3-Daten im Jahresverlauf aufmerksam verfolgen. Diese werden zeigen, ob die Onkologie-Pipeline das hält, was sie verspricht. Für Anleger mit Geduld und einer mittel- bis langfristigen Perspektive könnte das aktuelle Kursniveau in zwei oder drei Jahren als klassische Kaufgelegenheit in Erinnerung bleiben.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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