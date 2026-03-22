SMA Solar Technology ISIN: DE000A0DJ6J9 erzielte im Verlauf der zwölften Kalenderwoche einen Kursanstieg von 15,72 Prozent. Damit war das Unternehmen aus Niestetal der stärkste Performer im TecDAX. Am Freitag notierte die Aktie zum Handelsende bei 39,30 Euro, das Wochenhoch wurde im Tagesverlauf mit 40,20 Euro am Handelsplatz Xetra erreicht.StatusDie Aktie ist aktuell keine laufende Empfehlung von RuMaS. Anlegerinnen und Anleger sollten individuell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 RuMaS