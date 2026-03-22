SMA Solar Technology ISIN: DE000A0DJ6J9 erzielte im Verlauf der zwölften Kalenderwoche einen Kursanstieg von 15,72 Prozent. Damit war das Unternehmen aus Niestetal der stärkste Performer im TecDAX. Am Freitag notierte die Aktie zum Handelsende bei 39,30 Euro, das Wochenhoch wurde im Tagesverlauf mit 40,20 Euro am Handelsplatz Xetra erreicht.StatusDie Aktie ist aktuell keine laufende Empfehlung von RuMaS. Anlegerinnen und Anleger sollten individuell ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.