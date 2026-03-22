Am 15. März berichteten wir im Express-Service über MTU Aero Engines, Deutschlands bekanntesten Hersteller von Flugzeugtriebwerken. Die damalige Analyse stand unter der Überschrift: "Nach Rekordzahlen im Sinkflug - Jetzt Short-Chance nutzen?" Der Hinweis für die Leser lautete am vergangenen Sonntag: "Trotz des aktuell wenig einladenden Chartbilds fallen die bisherigen Kursverluste bei MTU Aero Engines bislang lediglich moderat aus. Besonders ins ...

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