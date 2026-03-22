Der RuMaS Express-Service hat in der Vergangenheit seinen Lesern zahlreiche erfolgreiche Empfehlungen präsentiert, allerdings ist ein Aktiengewinn von fast 250 Prozent und ein Hebel-Zertifikatgewinn von fast 600 Prozent nicht alltäglich. Ein schneller Rückblick: Im RuMaS Express-Service wurde der Einstieg in die Verbio-Aktie am 15. September vorgeschlagen. Das erste Kursziel war die Marke von 13,00 Euro, im weiteren Verlauf wurde das Kursziel mehrfach ...

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