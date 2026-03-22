Am vergangenen Dienstag wurde die Aktie des kanadischen Unternehmens Maxus Mining erstmals im Express-Service genauer unter die Lupe genommen. Die Analyse stand unter der Überschrift: "Vom Kurshoch zur neuen Einstiegschance - Spekulativer Rohstoffwert vor dem Comeback?" Im Bericht wurde hervorgehoben, dass die Aktie den Abonnenten der RuMaS Trading-Tipps bereits bekannt ist. Im November letzten Jahres gab es einen Trading-Tipp, der Kursgewinne von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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