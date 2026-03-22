Redcare Pharmacy-Aktien zählen in der vergangenen Handelswoche mit einem Minus von über 17 Prozent zu den größten Verlierern im MDAX. Seit dem Hoch im Februar befindet sich der Kurs in einem deutlichen Abwärtstrend und hat sich innerhalb dieses kurzen Zeitraums mehr als halbiert. Die Analysten zeigen sich hinsichtlich der Kursziele äußerst optimistisch - im Durchschnitt erwarten acht Experten ein Erholungspotenzial von etwa 270 Prozent. Dennoch sollten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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