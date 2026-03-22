Seit Februar 2026 sehen ausgewählte Nutzer:innen Werbung in ChatGPT. Große Werbeagenturen zahlen viel Geld, um an dem Testprogramm von OpenAI teilnehmen zu können. Doch das Rollout geht nur langsam voran -Â was einige Partner frustriert. Während Claude-Betreiber Anthropic Werbung auf seiner Plattform ausgeschlossen hat und Google sich noch zurückhält, ist OpenAI zuletzt vorangeprescht. Am 9. Februar 2026 gab der ChatGPT-Erfinder den Startschuss für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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