EQS-News: Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) / Schlagwort(e): Sonstiges

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) gibt einen Gesamtbestand von rund 397 Millionen US-Dollar bekannt, darunter OpenAI, Beast Industries, mehr als 16.000 ETH und über 283 Millionen WLD-Token



10.07.2026 / 09:40 CET/CEST

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Zusammensetzung der Finanzmittel von Eightco zum 8. Juli 2026: 90 Mio. US-Dollar an OpenAI-Anteilen (indirekt), 18 Mio. US-Dollar an Beast Industries-Anteilen, 16.278 ETH, 283 Millionen WLD sowie 149 Mio. US-Dollar an Barmitteln und Barmitteläquivalenten, was einer Gesamtsumme von rund 397 Millionen US-Dollar entspricht Der Worldcoin-Token (WLD) ist nun bei Robinhood (NASDAQ: HOOD) gelistet, was den Zugang für Millionen erweitert OpenAI gab kürzlich bekannt, dass es ein vertrauliches S-1-Formular eingereicht hat und damit den Weg für einen Börsengang ebnet Eightco bietet eine indirekte Beteiligung an einigen der innovativsten nicht börsennotierten Unternehmen, darunter OpenAI und Beast Industries EASTON, Pennsylvania, 10. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ("Eightco" oder das "Unternehmen") gab heute aktualisierte Informationen zu seinen Gesamtbeständen bekannt und hob dabei seine Position im Bereich digitaler Vermögenswerte sowie seine strategischen Investitionen in führende nicht börsennotierte Technologieunternehmen hervor. Zum 8. Juli 2026, 18:00 Uhr ET, umfassen die Bestände von ORBS eine Investition in Höhe von 90 Millionen US-Dollar (indirekt über Zweckgesellschaften) in OpenAI, eine mit 18 Millionen US-Dollar finanzierte Investition in Beast Industries, eine Investition in Höhe von 1 Million US-Dollar in Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) zu einem Kurs von 0,39 US-Dollar pro WLD (laut Coinbase), 16.278 Ethereum (ETH) sowie insgesamt rund 149 Millionen US-Dollar an Barmitteln und Stablecoins, was einem Gesamtportfolio von rund 397 Millionen US-Dollar entspricht. Die wichtigsten Schlagzeilen zur Meldung: Das Management von ORBS ist der Ansicht, dass das Treasury-Portfolio des Unternehmens einige der wichtigsten Komponenten für das künftige KI- und digitale Finanzsystem enthält. Zu den wichtigsten Schlagzeilen dieser Woche gehören: OpenAI kündigte an, seine Modelle GPT-5.6 Sol, Terra und Luna am 9. Juli 2026 öffentlich zugänglich zu machen. Laut OpenAI ist GPT-5.6 Sol das "bislang leistungsstärkste Modell" des Unternehmens und verfügt über erweiterte Fähigkeiten in den Bereichen Programmierung, Biologie und Cybersicherheit ( CNBC ).





). Am 8. Juli wurde bekannt gegeben, dass die OpenAI Deployment Company die Übernahme von Northslope, einem Unternehmen für angewandte KI, vereinbart hat. Durch diese Transaktion wird das Team der Deployment Company um Hunderte von "Forward Deployed Engineers" (FDEs) erweitert, die gemeinsam mit Kunden daran arbeiten, KI-Systeme innerhalb ihrer Organisationen aufzubauen. Dies verdeutlicht, dass der Wettlauf um die KI möglicherweise eher davon bestimmt wird, wer Unternehmen dazu bewegen kann, seine KI-Tools einzusetzen, als von der Veröffentlichung neuer Modelle ( Axios ).





). Am 7. Juli gab ABC bekannt, dass MrBeast diesen Herbst in der 18. Staffel von "Shark Tank" als Gast-"Shark" auftreten wird. Mit diesem Auftritt gibt der Creator mit den weltweit meisten Abonnenten sein Debüt als Investor in der Sendung ( ABC ).





). Am 6. Juli eröffnete World seinen Flagship-Store in London, in dem Besucher sich über die Vorteile des "Private Proof of Human" informieren und ihre Menschlichkeit mithilfe eines "Orb" überprüfen können ( World ).





). Noch in diesem Monat, am 24. Juli 2026, wird die Menge an WLD, die täglich auf den Markt gelangt, automatisch um 43 % sinken - von etwa 5,1 Millionen auf etwa 2,9 Millionen Token pro Tag -, da die intensivste dreijährige Freigabephase des Tokens endet ( World Foundation ). Dieser Zeitplan wurde im World-Whitepaper bei der Einführung des Tokens festgelegt. Das Unternehmen hält 283.452.700 WLD, was etwa 8,1 % aller derzeit auf dem Markt befindlichen WLD entspricht und die weltweit größte öffentlich bekannt gegebene Position darstellt. Diese Position ändert sich am 24. Juli nicht; was sich jedoch ändert, ist, dass das Angebot an WLD weiterhin steigen wird, wobei sich das Angebot nach dem 24. Juli jedoch nur noch etwa halb so schnell erhöhen wird wie zuvor. "Es scheint, als würden die Möglichkeiten und Innovationen der KI die Märkte Woche für Woche immer wieder in Erstaunen versetzen", sagte Thomas "Tom" Lee, Vorstandsmitglied von Eightco. "Die bevorstehende Veröffentlichung von GPT-5.6 durch OpenAI und die Übernahme von Northslope zeigen, dass es in der nächsten Phase der KI nicht nur darum geht, leistungsfähigere Modelle zu entwickeln, sondern auch darum, die Einführung in Unternehmen in großem Maßstab voranzutreiben." "Was World betrifft, so sehen wir deren Expansion nach London als Ausdruck der wachsenden Bedeutung vertrauenswürdiger digitaler Identitäten, da künstliche Intelligenz zunehmend in den Alltag integriert wird. Wir sind der Ansicht, dass ORBS durch sein Engagement sowohl bei OpenAI als auch bei World einzigartig positioniert ist - zwei Plattformen, die maßgeblich die Zukunft der künstlichen Intelligenz und die dafür erforderliche Infrastruktur mitgestalten", fuhr Lee fort. Eightco: Beteiligung an wichtigen Megatrends Eightco ist auf drei Megatrends ausgerichtet, die nach Einschätzung des Unternehmens das nächste Jahrzehnt der Innovation prägen werden: Künstliche Intelligenz, digitale Identität und die Creator-Economy - mit Engagements in jedem dieser Trends durch indirekte Investitionen in OpenAI (23 % der Bestände von ORBS), Worldcoin (28 %) und Beast Industries (5 %). Künstliche Intelligenz - OpenAI Eightco hat ca. 90 Millionen US-Dollar in Zweckgesellschaften investiert, die Beteiligungen an der Muttergesellschaft von OpenAI halten; dies entspricht rund 23 % des Eigenkapitals und stellt eine der höchsten offengelegten Konzentrationen unter allen börsennotierten Vehikeln dar. ChatGPT, die App von OpenAI für Endverbraucher, ist weltweit die Nummer 1 unter den KI-Apps für Endverbraucher ( Sensor Tower ) und hat im Februar 2026 die Marke von 900 Millionen wöchentlich aktiven Nutzern überschritten, womit sie zur am schnellsten skalierenden Endverbrauchertechnologie der Geschichte wurde ( UBS via Reuters ). Digitale Identität - WLD-Token Eightco hält über 283 Millionen WLD, was etwa 8,1 % des im Umlauf befindlichen Bestands entspricht; dies ist die weltweit größte öffentlich bekannt gegebene institutionelle Position und macht etwa 28 % der Vermögenswerte des Treasury von Eightco aus. Worldcoin ist der native Token von World, einem globalen Proof-of-Human-Netzwerk, das von Tools for Humanity, mitbegründet von Sam Altman und Alex Blania, aufgebaut wurde und von der World Foundation betreut wird. Die Orb-Geräte stellen eine datenschutzwahrende World ID aus, mit der verifiziert wird, dass ein Nutzer ein eindeutiger Mensch und kein KI-Agent ist. Nach dem von World angekündigten Geschäftsmodell zahlen Anwendungen Gebühren pro Verifizierung, während die Verifizierung für Endnutzer kostenlos bleibt. Dabei monetarisieren sowohl Aussteller von Berechtigungsnachweisen als auch das World-Protokoll die Authentifizierung verifizierter Menschen. World sieht in 13 Branchen, darunter Bankwesen, E-Commerce, Gaming, soziale Medien und agentengestützte KI, ein adressierbares Umsatzpotenzial von insgesamt 6,35 Billionen US-Dollar (laut Tools for Humanity). Creator-Ökonomie - Beast Industries Eightco hat 18 Mio. USD in Aktien von Beast Industries investiert, was etwa 5 % der Treasury-Vermögenswerte entspricht. Beast Industries verfügt über eine der weltweit größten direkten Endkundenreichweiten und erreicht plattformübergreifend insgesamt mehr als 500 Millionen Follower; getragen wird dies von MrBeast als der weltweit meistgesehenen Person auf YouTube. Da KI die Inhaltsproduktion zunehmend zur austauschbaren Ware macht, werden Verbreitung und das Vertrauen des Publikums zu immer knapperen Ressourcen. Informationen zu Eightco Holdings Inc. Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ist ein börsennotiertes Unternehmen, das eine einzigartige Treasury-Strategie für Worldcoin (WLD) verfolgt und Anlegern über einen einzigen Ticker eine indirekte Beteiligung an drei der prägenden Trends dieses Zyklus bietet: künstliche Intelligenz durch seine indirekte Investition in OpenAI, digitale Identität durch seine Position als größter börsennotierter Inhaber von WLD sowie über das Proof-of-Human-Protokoll und die Creator-Ökonomie durch seine Eigenkapitalbeteiligung an MrBeasts Beast Industries. Unterstützt von führenden institutionellen Investoren, darunter Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera und GSR, baut Eightco die Infrastrukturebene für die Verifizierung von Menschen im Zeitalter agentengestützter KI auf. Weitere Informationen erhalten Sie hier: X: @iamhuman_orbs Website: 8co.holdings Häufig gestellte Fragen Was ist die ORBS-Aktie? Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ist ein börsennotiertes Unternehmen an der Nasdaq. ORBS bietet indirekte Beteiligungen an OpenAI und Beast Industries. Wer hält den größten Bestand an Worldcoin (WLD)? Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS hält 283 Millionen WLD, was rund 8,1 % des Umlaufbestands entspricht und weltweit die größte öffentlich bekannt gegebene institutionelle Position darstellt. Was ist Proof of Human? Proof of Human ist eine kryptografische Verifizierung, die bestätigt, dass ein Nutzer ein eindeutiger, lebender Mensch und kein Bot oder KI-Agent ist. Sie bildet eine grundlegende Infrastruktur für soziale Netzwerke, Bankwesen, agentengestützten Handel und jedes System, das im Zeitalter agentengestützter KI das Prinzip "eine Person, ein Konto" erfordert. Wie hängt Eightco (ORBS) mit Proof of Human zusammen? Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ist der größte öffentlich bekannt gegebene institutionelle Inhaber von Worldcoin (WLD), dem Token, der das Proof-of-Human-Netzwerk von World antreibt. Wer ist Geschäftsführer von Eightco Holdings? Kevin O'Donnell ist Geschäftsführer von Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). Dem Verwaltungsrat des Unternehmens gehört Tom Lee an, geschäftsführender Partner und Leiter Research bei Fundstrat sowie Vorsitzender von Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR); Brett Winton, Chef-Futurist bei ARK Invest, ist als Berater des Verwaltungsrats tätig. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, bei denen es sich nicht um historische Tatsachen handelt, können als zukunftsgerichtet angesehen werden. Dazu gehören unter anderem Aussagen die Erwartungen des Unternehmens, dass künstliche Intelligenz, digitale Identität und die Creator-Economy das nächste Jahrzehnt der Innovation prägen werden; die Überzeugung des Unternehmens, dass sein Treasury-Portfolio einige der wichtigsten Komponenten für das zukünftige KI- und digitale Finanzsystem enthält; Aussagen zum Potenzial eines Börsengangs von OpenAI nach Einreichung eines vertraulichen S-1-Antrags; Aussagen, wonach die "Proof-of-Human"-Verifizierung eine grundlegende Infrastruktur für soziale Netzwerke, das Bankwesen, den agentischen Handel und jedes System bildet, das im Zeitalter der agentischen KI das Prinzip "eine Person, ein Konto" erfordert; Aussagen bezüglich des adressierbaren Umsatzpotenzials von World in Höhe von 6,35 Billionen US-Dollar branchenübergreifend in den Bereichen Bankwesen, E-Commerce, Gaming, soziale Medien und agentische KI; Aussagen zur Position des Unternehmens als weltweit größter öffentlich bekannter institutioneller Inhaber von WLD; Aussagen, dass Vertrieb und das Vertrauen der Zielgruppe zunehmend zu knappen Ressourcen werden, da KI die Produktion von Inhalten zur Massenware macht; Aussagen dazu, dass das Unternehmen die Infrastruktur für die menschliche Verifizierung im Zeitalter der agentischen KI aufbaut; Aussagen zur Notierung von Worldcoin (WLD) auf Robinhood, wodurch der Zugang für Millionen von Nutzern erweitert wird; Aussagen zu den Fähigkeiten und der erwarteten Veröffentlichung der OpenAI-Modelle GPT-5.6 Sol, Terra und Luna; Aussagen zur Bedeutung der Übernahme von Northslope durch die OpenAI Deployment Company für die Einführung von KI in Unternehmen; Aussagen zur wachsenden Bedeutung vertrauenswürdiger digitaler Identitäten, da KI zunehmend in den Alltag integriert wird; Aussagen zur erwarteten Verlangsamung des WLD-Angebotswachstums nach dem 24. Juli 2026; Aussagen zur einzigartigen Positionierung des Unternehmens durch sein Engagement bei OpenAI und den World-Plattformen; sowie Aussagen zur Überzeugung von OpenAI, dass GPT-5.6 Sol das "bislang leistungsstärkste Modell" des Unternehmens sei. Begriffe wie "plant", "erwartet", "wird", "geht davon aus", "fortsetzen", "ausbauen", "vorantreiben", "entwickeln", "glaubt", "Prognose", "Ziel", "könnte", "bleiben", "voraussagen", "Ausblick", "beabsichtigen", "schätzen", "könnte", "sollte", "positioniert", "Ansicht" sowie andere Wörter und Begriffe mit ähnlicher Bedeutung und Ausdrucksweise sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche Begriffe enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen Einschätzungen und Annahmen des Managements, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen und keine Garantie für die künftige Leistung darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderem: die Unfähigkeit des Unternehmens, die Geschäftsführung oder den Betrieb privater Unternehmen zu steuern, an denen das Unternehmen nicht als Mehrheitsaktionär beteiligt ist, darunter OpenAI und Beast Industries; das Risiko von Verlusten oder Wertminderungen bei den strategischen Investitionen des Unternehmens, einschließlich seiner indirekten Beteiligung am Eigenkapital von OpenAI (gehalten über Zweckgesellschaften), seiner Beteiligung an WLD sowie seiner Beteiligung am Eigenkapital von Beast Industries; die Fähigkeit des Unternehmens, die Anforderungen der Nasdaq für die fortgesetzte Notierung weiterhin zu erfüllen; unerwartete Kosten, Aufwendungen oder Ausgaben, die die Kapitalressourcen des Unternehmens schmälern oder anderweitig den Kapitaleinsatz verzögern; die Unfähigkeit, ausreichendes Kapital zur Finanzierung oder zum Ausbau seiner Geschäftstätigkeit oder strategischer Investitionen zu beschaffen; Preisschwankungen bei digitalen Vermögenswerten, einschließlich WLD und ETH, die den Wert der vom Unternehmen gehaltenen Bestände erheblich beeinträchtigen könnten; regulatorische Änderungen, künftige Gesetzgebungsmaßnahmen und Vorschriften, die sich negativ auf digitale Vermögenswerte, die Einführung künstlicher Intelligenz oder die Erhebung biometrischer Daten auswirken; Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung, Einführung und Marktakzeptanz der "Proof-of-Human"-Technologie und des "World"-Netzwerks; Unsicherheiten hinsichtlich des Tempos und des Verlaufs des Einsatzes agentischer KI in Unternehmens- und Verbraucheranwendungen; Unsicherheiten hinsichtlich der Produkt-Roadmap von OpenAI, der Entwicklungen des Geschäftsmodells sowie des Zeitpunkts oder des Erfolgs eines möglichen Börsengangs; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit von Beast Industries, seine Wachstumsprognosen zu erreichen; Wettbewerb auf den Märkten für digitale Identitäten und KI-Infrastruktur; Abhängigkeit von Drittquellen bei der Bewertung bestimmter Investitionen; Unsicherheit hinsichtlich des anhaltenden Erfolgs von MrBeast und der Entwicklung des auf Kreative ausgerichteten Geschäftsmodells von Beast Industries; Risiken im Zusammenhang mit den konzentrierten Positionen des Unternehmens in bestimmten digitalen Vermögenswerten und Investitionen in Privatunternehmen; sich wandelnde öffentliche und staatliche Standpunkte zu digitalen Vermögenswerten oder Branchen im Bereich der künstlichen Intelligenz; Risiken im Zusammenhang mit dem Zeitpunkt, den Funktionen und der kommerziellen Resonanz der Modellveröffentlichungen von OpenAI; sowie Risiken, dass die Angebotsdynamik von WLD möglicherweise nicht zu den erwarteten Markteffekten führt. Angesichts dieser Risiken und Unsicherheiten wird davor gewarnt, sich unangemessen stark auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Eine Erörterung weiterer Risiken und Unsicherheiten sowie anderer wichtiger Faktoren, die jeweils dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Eightco von den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, findet sich in den Einreichungen von Eightco bei der Securities and Exchange Commission ("SEC"), einschließlich der Risikofaktoren und anderer Offenlegungen im Jahresbericht auf Formular 10-K, der am 15. April 2026 bei der SEC eingereicht wurde, sowie in anderen öffentlich verfügbaren SEC-Einreichungen. Alle Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung, und Eightco übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder die Ergebnisse etwaiger Überarbeitungen dieser Aussagen öffentlich bekannt zu geben, um künftigen Ereignissen oder Entwicklungen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/eightco-holdings-nasdaq-orbs-gibt-einen-gesamtbestand-von-rund-397-millionen-us-dollar-bekannt-darunter-openai-beast-industries-mehr-als-16-000-eth-und-uber-283-millionen-wld-token-302822636.html



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