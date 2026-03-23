© Foto: Bernd Kammerer - Presse- und WirtschaftsdienstDer Übernahmekampf um die Commerzbank geht in die nächste Runde. Die UniCredit prüft laut Medienberichten mehrere Optionen, um ihr milliardenschweres Angebot nachzubessern. Sollten Aktionäre schwach werden?Mit einem Angebot im Volumen von rund 35 Milliarden Euro hat UniCredit den Versuch gestartet, ihren Einfluss bei der Commerzbank deutlich auszubauen. Ziel ist es, die Beteiligung von derzeit knapp unter 30 Prozent zu erhöhen und sich langfristig strategisch stärker im deutschen Bankenmarkt zu positionieren. Doch die bisher gebotene Prämie gilt als zu niedrig, um sich eine breite Annahme unter den Aktionären zu sichern. Genau hier setzt die aktuelle Überlegung an: Die UniCredit könnte ihr …Den vollständigen Artikel lesen
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