Der DAX hat sich am Freitag mit deutlichen Verlusten ins Wochenende verabschiedet. Er verlor am Ende zwei Prozent auf 22.380,19 Punkte. Und auch der Start in die neue Woche sieht wenig freundlich aus. Der Broker IG taxiert den DAX am Montagmorgen 1,3 Prozent tiefer auf 22.079 Punkte.Im Fokus steht weiter der Krieg im Iran und die damit verbundenen gestiegenen Energiepreise. Derzeit ist keine Normalisierung der Rohstofflieferungen erkennbar. Zuletzt hat sich die Lage erneut verschärft. Trump hatte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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