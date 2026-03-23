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q.beyond will Umsatz bis 2028 auf 250 Mio. € steigern - "Strategie 2028" setzt auf Branchenfokus, KI und Internationalisierung



23.03.2026 / 07:30 CET/CEST

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q.beyond will Umsatz bis 2028 auf 250 Mio. € steigern - "Strategie 2028" setzt auf Branchenfokus, KI und Internationalisierung Köln, 23. März 2026 - Die q.beyond AG stellt heute ihre strategische Ausrichtung bis 2028 vor. Im Mittelpunkt stehen die Kombination aus vertiefter Branchenkompetenz und IT-Expertise, der Ausbau von KI-basierten Services sowie die konsequente Internationalisierung. CEO Thies Rixen erklärt: "Die Strategie 2028 führt zu profitablem Wachstum und nachhaltiger Wertschöpfung." Branchenkompetenz + IT-Expertise = Mehrwert und Marge Kern der Strategie 2028 ist die gezielte Erweiterung der Branchenkompetenz in Kombination mit der bestehenden IT-Expertise. Diese Verbindung schafft einen signifikanten Mehrwert für Kunden, stärkt die Serviceführerschaft und steigert die Marge. Gleichzeitig bildet sie die Grundlage für die Entwicklung branchenspezifischer KI-Agenten. q.beyond fokussiert sich hierbei auf die Vertiefung der Marktführerschaft in den Bereichen Logistik und Handel sowie auf den Eintritt in wachstumsstarke Branchen wie Gesundheitswesen und Energie. Die beiden letztgenannten Sektoren stehen vor tiefgreifenden strukturellen Veränderungen, die spezialisierte IT- und KI-Lösungen erfordern - ein Umfeld, in dem q.beyond ihre Stärken gezielt ausspielen kann. KI-Strategie: von der Entwicklung bis zur Orchestration q.beyond entwickelt im Rahmen des Beratungs- und Projektgeschäfts KI-Agenten und betreibt diese anschließend als Managed Services für ihre Kunden. Dieses Modell ermöglicht nicht nur eine durchgängige und steigende Wertschöpfung, sondern schafft auch wiederkehrende Umsätze mit hoher Marge. CEO Rixen erklärt: "q.beyond entwickelt sich von einem IT-Serviceanbieter zu einem KI-Orchestrator für den europäischen Mittelstand." Künftig wird das Unternehmen damit neben dem angestammten Managed-Services- und dem Consulting-Geschäft auf einem weiteren zukunftsträchtigen Wachstumsmarkt tätig sein. Bereits 2025 etablierte q.beyond eine eigene KI-Consulting-Einheit, gewann erste Pilotkunden und startete den Aufbau eines spezialisierten Teams. 2026 folgen branchenspezifische KI-Suiten und der Livebetrieb orchestrierter KI-Agenten - damit sollen bis 2028 rund 10 % des Gesamtumsatzes des Unternehmens erwirtschaftet werden. Europäische Skalierung: Wachstum über Deutschland hinaus Mit der Strategie 2028 forciert q.beyond zugleich die Internationalisierung. Ziel ist es, das bewährte Geschäftsmodell - bestehend aus Branchenkompetenz, IT-Expertise und KI - europaweit zu etablieren. Die Nearshoring-Standorte in Spanien und Lettland werden zu Vertriebs- und Delivery-Hubs ausgebaut, beide mit Fokus auf dem KI-Portfolio. Ein zusätzlicher Schwerpunkt liegt in Spanien auf der Cloud-Transformation, während im Baltikum das Thema Security mehr im Vordergrund steht. Der adressierbare Markt ist groß: Allein in Deutschland gibt es rund 70.000 mittelständische Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 10 Mio. €. Spanien und das Baltikum bieten dank hoher Digitalisierungsbereitschaft zusätzliches Wachstumspotenzial. q.beyond plant, den Anteil internationaler Umsätze bis 2028 auf rund 10% zu steigern - ein bedeutender Schritt zur Diversifikation und Skalierung. Umsatz von rund 250 Mio. € im Jahr 2028 geplant Mit der Strategie 2028 verfolgt q.beyond einen klaren Kurs: nachhaltiges, profitables Wachstum durch Serviceführerschaft, KI-basierte Geschäftsmodelle und europäische Expansion. Das Unternehmen strebt bis 2028 einen Umsatz von rund 250 Mio. € bei einer EBITDA-Marge von rund 10 % an. Die Kombination aus organischem Wachstum, KI-Umsätzen und gezielten M&A-Aktivitäten bildet das Fundament für langfristige Wertsteigerung. Ausblick 2026: positiver Free Cashflow und Konzerngewinn geplant Für das laufende Geschäftsjahr plant das Unternehmen mit einem Umsatz von 182 bis 190 Mio. € (2025: 182,6 Mio. €) und einem EBITDA von 10 bis 16 Mio. € (2025: 12,3 Mio. €). Zudem werden, wie im vergangenen Jahr, ein Konzerngewinn (2025: 1,6 Mio. €) sowie ein nachhaltig positiver Free Cashflow (2025: 5,5 Mio. €) erwartet. Die Prognose geht davon aus, dass die deutsche Wirtschaft angesichts geopolitischer Spannungen frühestens in der zweiten Jahreshälfte ihre Stagnation und Investitionsschwäche überwinden wird. "Je früher die deutsche Wirtschaft aus ihrer anhaltenden Schwäche herausfindet, desto eher wird q.beyond das profitable Wachstum beschleunigen", erklärt q.beyond-CFO Nora Wolters. "Mit der Strategie 2028 stellen wir die Weichen, um von einem Aufschwung in Deutschland profitieren und den ausländischen Umsatzanteil erhöhen zu können." Das profitable Wachstum und die hohe Finanzkraft des schuldenfreien Unternehmens mit einer Nettoliquidität von 42,0 Mio. € Ende 2025 schafften eine gute Grundlage, um die Aktionäre, wie angekündigt, künftig auch über Aktienrückkäufe und Dividenden am Erfolg beteiligen zu können. CEO Rixen betont: "Mit der Strategie 2028 werden wir den Unternehmenswert nachhaltig und deutlich steigern."





Erläuterungen:

Diese Corporate News enthält zukunftsbezogene Angaben (sogenannte "forward-looking statements"). Diese zukunftsbezogenen Angaben basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen zukünftiger Ereignisse vonseiten des Managements. Aufgrund von Risiken oder fehlerhaften Annahmen können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsbezogenen Angaben abweichen. Den Geschäftsbericht 2025 wird q.beyond am 30. März 2026 unter www.qbeyond.de/investor-relations veröffentlichen.



Über das Unternehmen:

Die q.beyond AG steht für erfolgreiche Digitalisierung. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, umzusetzen und zu betreiben. IT-Souveränität ist dabei unser zentraler Anspruch. Das starke Team aus 1.100 Expertinnen und Experten begleitet mittelständische Unternehmen sicher durch die digitale Transformation. Dabei bringen wir umfassendes Know-how in den Bereichen Cloud, Applications, AI und Security mit. Mit Standorten in ganz Deutschland sowie in Lettland, Spanien, Indien und den USA, eigenen zertifizierten Rechenzentren und mehr als 25 Jahren Erfahrung zählt q.beyond zu den führenden IT-Dienstleistern.



Kontakt:

q.beyond AG

Arne Thull

Leiter Investor-Relations/Mergers & Acquisitions

T +49 221 669-8724

invest@qbeyond.de

www.qbeyond.de



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