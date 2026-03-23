Teheran / Tel Aviv / Washington - Angesichts des Ultimatums von US-Präsident Donald Trump an die iranische Führung zur Freigabe der Strasse von Hormus ist die Lage in der Islamischen Republik angespannt. Die Machthaber in Teheran geben sich trotzig und drohen ihrerseits mit der vollständigen Schliessung der für den weltweiten Ölhandel wichtigen Meerenge. Die Börsen in Asien rutschten zum Handelsauftakt am Morgen deutlich ins Minus, auch der Ölpreis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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