Bern - Die Schweizer Bevölkerung zweifelt an der Verteidigungsfähigkeit des Landes. Gleichzeitig sieht sie sich stark verbunden mit den Werten von Nord-, West- und Mitteleuropa, wie eine Umfrage der Denkfabrik Strategiedialog 21 zeigt. Über drei Viertel der für das «Chancenbarometer» befragten Bewohnerinnen und Bewohner der Schweiz zweifeln gemäss einer Mitteilung vom Sonntag daran, dass die Schweiz militärisch ausreichend auf konventionelle oder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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