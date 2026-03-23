Die Aktie von BASF leidet derzeit natürlich unter der aktuellen Entwicklung im Nahen Osten. Denn zum einen steigen dadurch die für den Chemieproduzenten wichtigen Öl- und Gaspreise kräftig. Zum anderen belastet der Konflikt und die Lage am Rohstoffmarkt die gesamte Weltwirtschaft, was für ein konjunkturabhängiges Unternehmen wie BASF auch schädlich ist. Indes hat BASF-Chef Markus Kamieth kurz vor der Eröffnung eines neuen Chemiewerks in China eingeräumt, dass sich diese Milliardeninvestition für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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