DJ Bayer bekommt Erstzulassung für niedrig-dosiertes MRT-Kontrastmittel in Japan
DOW JONES--Das von Bayer entwickelte niedrig-dosierte MRT-Kontrastmittel Gadoquatrane bekommt seine weltweit erste Zulassung auf dem japanischen Markt. Verglichen mit den derzeit auf dem japanischen Markt verfügbaren Optionen komme das Mittel pro Untersuchung mit 60 Prozent weniger Gadolinium aus, teilte der Pharma- und Agrarchemiekonzern in Berlin mit, bei gleichzeitigem Erhalt der Bildqualität.
MRT-Kontrastmittel enthalten üblicherweise Gadolinium. Gadoquatrane wird in Japan unter dem Markennamen Ambelvist vertrieben werden.
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March 23, 2026 02:34 ET (06:34 GMT)
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