Stäfa - Das neue Management von Sonova bestehend aus CEO Eric Bernard und Finanzchefin Elodie Carr-Cingari hat neue Mittelfristziele für den Konzern ausgegeben. So soll das Unternehmen bis zum Geschäftsjahr 2030/31 einen Umsatz von 6 Milliarden Schweizer Franken erreichen. Erreicht werden soll dies durch eine mittelfristige durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 5 bis 10 Prozent beim Umsatz und von 7 bis 12 Prozent beim Kern-EBIT - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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