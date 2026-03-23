Paris - Nach der Kommunalwahl in Frankreich richten die Parteien ihren Blick auf die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr. Die Ergebnisse aus den Städten und Gemeinden können zwar nur bedingt als Stimmungstest für die nationale Ebene gelesen werden, werden aber bei den nun folgenden lagerinternen Machtkämpfen eine zentrale Rolle spielen. Die Sozialisten, die in den beiden grössten Städten Paris und Marseille das Bürgermeisteramt verteidigten, gehen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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