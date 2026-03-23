Der DAX verliert weiter an Boden. In der abgelaufenen Woche büßte das größte deutsche Börsenbarometer mehr als 1.000 Punkte ein und schloss -4,6% tiefer mit 22.369 Punkten. Die höchsten Verluste gab es bei Scout24 und Vonovia, Heidelberg Materials war bester DAX-Wert. Was können Anleger in der neuen Woche erwarten? Die Bären behalten die Oberhand Zu Wochenbeginn konnte der Index zunächst noch etwas zulegen, da sich an den Märkten Hoffnung auf ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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