Bei Vonovia gibt es neuen Rückenwind von Analystenseite. Goldman Sachs sieht nun noch mehr Aufwärtspotenzial bei der Aktie des größten deutschen Wohnungskonzerns. Zugleich kommt aber leichter Gegenwind von der Konkurrenz. LEG konnte die Märkte mit seinen Zahlen nicht überzeugen. Das lastet auch auf Vonovia.Das Wichtigste kurz und knapp• Goldman Sachs hebt das Kursziel für Vonovia auf 31,80 Euro an und bleibt bei "Buy". • Konkurrent LEG bestätigt nach einem robusten Jahresstart die Ziele für 2026. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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