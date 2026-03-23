Der Bundesgerichtshof fällt am heutigen Montag ein richtungsweisendes Urteil zu zwei Klimaklagen gegen BMW und Mercedes-Benz. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) fordert, den Konzernen ab November 2030 den Verkauf neuer Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor zu untersagen. Im Zentrum steht die grundsätzliche Frage, ob Unternehmen unabhängig von staatlichen Vorgaben zu weitergehenden Klimaschutzmaßnahmen verpflichtet werden können.Die Kläger, drei Geschäftsführer der DUH, sehen ihre im Grundgesetz verankerten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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