Die PVA TePla AG hat mit dem Geschäftsbericht 2025 die vorläufigen Zahlen bestätigt und damit laut SMC-Research ein zahlenmäßig schwaches Jahr abgeschlossen. Gleichzeitig sehen die Analysten aber klare Fortschritte bei der strategischen Positionierung und eine spürbar anziehende Auftragsdynamik. SMC-Analyst Adam Jakubowski hat vor diesem Hintergrund das Kursziel deutlich erhöht.

PVA TePla habe mit dem Geschäftsbericht 2025 die bereits bekannten vorläufigen Zahlen bestätigt. Demnach sei der Umsatz um 10 Prozent auf 244,3 Mio. Euro zurückgegangen, infolgedessen sei das EBITDA um 47 Prozent auf 25,3 Mio. Euro gesunken. Das zuvor noch nicht veröffentlichte EBIT habe sich auf 15,1 Mio. Euro (-62 Prozent) belaufen und habe damit die Schätzung von SMC-Research erreicht. Noch etwas schwächer als erwartet sei das Nettoergebnis ausgefallen, das zusätzlich von Wertkorrekturen im Finanz- und Beteiligungsergebnis belastet worden sei und deswegen um 72 Prozent auf 7,6 Mio. Euro geschrumpft sei.

Damit habe PVA TePla ein Jahr hinter sich gelassen, das zwar schon zuvor als Übergangsperiode zur Umsetzung der neuen Wachstumsstrategie geplant gewesen sei, zahlenmäßig aber wegen gehäufter Projektverschiebungen in der zweiten Jahreshälfte noch schwächer als ursprünglich erwartet verlaufen sei.

Dies gelte für die Umsätze und die Ergebnisse, nicht aber für die Umsetzung der Strategie. Hier habe PVA TePla den Ausbau der Organisation und dabei insbesondere der Vertriebs- und Servicekapazitäten in Asien und Amerika vorantreiben, die technologische Basis mit vielversprechenden Komponenten sowohl organisch als auch durch Übernahmen stärken und Qualifizierungsprozesse für die eigenen Inline-Ultraschall-Metrologieanlagen bei mehreren führenden Halbleiterherstellern entscheidend vorantreiben können. Daraus seien für den Herbst nun entsprechende Serienlieferaufträge zu erwarten.

Die Auftragsentwicklung habe jedoch bereits ab dem dritten Quartal 2025 deutlich an Dynamik gewonnen. Nach einer Verdopplung des Ordervolumens in Q3 auf 72,9 Mio. Euro sei in den Schlussmonaten ein weiterer Anstieg auf 91,1 Mio. Euro gefolgt, womit ein mehrjähriger Rekord markiert worden sei. Diese hohe Dynamik setze sich auch im laufenden Jahr fort. Allein für den Bereich Metrologie habe PVA TePla seit dem Jahreswechsel rund 50 Mio. Euro an neuen Aufträgen erhalten, insgesamt gehe das Unternehmen für Q1 von einem Niveau aus, das mit dem Schlussquartal 2025 vergleichbar sei.

Allerdings werde sich diese Dynamik teilweise erst 2027 im Umsatz niederschlagen, weil einerseits ein Teil der Bestellungen aus dem Herbst 2025 Kristallzuchtanlagen mit langen Auftragsdurchlaufzeiten betreffe und andererseits ein Teil der diesjährigen Metrologie-Aufträge von einem Kunden nur deswegen jetzt schon platziert worden sei, um sich Kapazität bei PVA TePla für 2027 zu sichern. Da es sich bei dem Kunden um einen Hersteller von HBM-Chips handle, die als der entscheidende Engpass bei der laufenden Hochskalierung der weltweiten KI-Rechenkapazitäten gelten würden, verdeutliche diese Entscheidung die Markterwartungen. Nach eigenen Angaben befinde sich PVA TePla mit den zwei übrigen HBM-Herstellern ebenfalls in Gesprächen.

Insofern nehme die Visibilität der ab 2027 geplanten kräftigen Wachstumsbeschleunigung bei PVA TePla gerade deutlich zu. Das Unternehmen wolle den Umsatz nächstes Jahr auf über 300 Mio. Euro steigern und halte auf dieser Basis an der mittelfristigen Zielsetzung einer Umsatzverdopplung auf 500 Mio. Euro fest. Mit Blick auf 2026 sei auch die Prognose bestätigt worden, die aber nur eine moderate Erholung gegenüber 2025 vorsehe. Der Umsatz solle in einer Bandbreite von 255 bis 275 Mio. Euro liegen, während für das EBITDA ein Wert zwischen 26 und 31 Mio. Euro erwartet werde.

Die Schätzungen von SMC-Research, die ertragsseitig etwas angehoben worden seien, liegen mit 262,6 Mio. Euro respektive 27,9 Mio. Euro in diesen Spannen. Und obwohl SMC-Research für die Folgejahre etwas vorsichtiger sei als das Unternehmen selbst, werde auf dieser Grundlage der faire Wert nun auf 31,70 Euro nach zuvor 26,00 Euro taxiert. Entsprechend sehe SMC-Research für die Aktie von PVA TePla ein signifikantes Aufwärtspotenzial und bestätige das Urteil "Buy".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 23.03.2026 um 8:30 Uhr)

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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 23.03.2026 um 7:45 Uhr fertiggestellt und am 23.03.2026 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/03/2026_03_23_SMC-Update_PVA_TePla_frei.pdf

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