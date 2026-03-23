EQS-Ad-hoc: Noratis AG / Schlagwort(e): Verwaltungs- und Gerichtsverfahren
Die Noratis AG (Aktie: ISIN: DE000A2E4MK4 / WKN: A2E4MK) hat heute im Einvernehmen mit dem Sachwalter und dem Gläubigerausschuss entschieden, auf Grundlage eines Term Sheets vertiefte Verhandlungen mit einem nordamerikanischen Kreditfonds über eine Refinanzierung des Bestandsportfolios in Höhe von rund 227 Mio. € zu führen. Der Abschluss der geplanten Refinanzierung steht insbesondere unter dem Vorbehalt der gerichtlichen Planbestätigung sowie weiterer marktüblicher Vollzugsbedingungen. Ein Vollzug wird derzeit für das zweite Quartal 2026 angestrebt.
In diesem Zusammenhang wurde heute die Aufhebung der Eigenverwaltung beantragt. Die Schuldenrestrukturierung und Refinanzierung sollen künftig im Regelverfahren fortgeführt werden. Über den Antrag entscheidet das Gericht.
Der Sachwalter hat im Einvernehmen mit dem Gläubigerausschuss zudem sein Vertrauen in den eingeschlagenen Restrukturierungskurs sowie die bestehende Unternehmensführung bestätigt.
Die operative Geschäftstätigkeit wird unverändert fortgeführt.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Noratis AG
|Hauptstraße 129
|65760 Eschborn
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 69 / 170 77 68 20
|E-Mail:
|info@noratis.de
|Internet:
|www.noratis.de
|ISIN:
|DE000A2E4MK4
|WKN:
|A2E4MK
|Indizes:
|Scale 30
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2295600
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