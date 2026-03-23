Gösgen SO - Nach einem mehrmonatigen Stillstand hat der Bund dem Kernkraftwerk Gösgen in Däniken SO am Montag die Freigabe zum Wiederanfahren erteilt. Das Kernkraftwerk erfüllt die dafür notwendigen gesetzlichen Vorgaben, wie das Eidgenössische Nuklearinspektorat (Ensi) mitteilte. Das Ensi habe die durchgeführten Revisionsarbeiten sowie die Nachrüstungen im Speisewassersystem geprüft und akzeptiert, schrieb die Behörde in einer auf der Plattform ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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