Das Münchner Start-up Invertix will operative Prozesse in der Erneuerbaren-Branche radikal beschleunigen. Statt Software liefert das Unternehmen KI-Agenten, die Monitoring, Analyse und Reporting eigenständig übernehmen. Wer seid ihr? Joseph Perrotta (CEO & Mitgründer): Invertix wurde am 16. Februar 2026 in München gegründet - bewusst am Beginn des Zeitalters autonomer KI-Agenten. Aber die Idee begann viel früher. Invertix ist aus der Forschungserfahrung an der Technischen Universität München und der studentischen Forschungsinitiative TUM AI geboren. Dort haben mein Mitgründer Kaan Durmaz und ich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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