Netflix hat einen neuen Serienkracher: Nach "Squid Game" erobert aktuell das Reality-Format "Culinary Class Wars" die Streaming-Charts und sorgt nicht nur bei Netflix, sondern auch bei den Teilnehmern für klingelnde Kassen. DER AKTIONÄR beleuchtet, was sich hinter dem neuen Erfolgsformat des Disney-Rivalen verbirgt.Das Erfolgsrezept von "Culinary Class Wars" ist schnell erklärt: Aufstrebende Küchentalente, sogenannte "Black Spoons", kämpfen gegen erfahrene Elite-Köche, die "White Spoons". Damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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