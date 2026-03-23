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Noratis AG: Restrukturierungsstrategie und geplante Refinanzierung über 227 Mio. € wird fortgesetzt



23.03.2026 / 09:20 CET/CEST

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Noratis AG: Restrukturierungsstrategie und geplante Refinanzierung über 227 Mio. € wird fortgesetzt

Sachwalter und Gläubigerausschuss tragen Restrukturierungsstrategie des Vorstands mit

Term Sheet mit nordamerikanischem Kreditfonds über rund 227 Mio. € als zentraler Baustein der Refinanzierung

Schuldenrestrukturierung und Refinanzierung sollen künftig im Regelverfahren fortgeführt werden Eschborn, 23. März 2026 - Die Noratis AG ("Noratis") setzt ihren eingeschlagenen Restrukturierungsweg fort. Ziel bleibt eine langfristige Fortführung des Unternehmens auf der Basis einer soliden Finanzierung. Zu diesem Zweck hat der Vorstand in enger Abstimmung mit der Sachwaltung und dem Gläubigerausschuss ein Term Sheet mit einem nordamerikanischen Kreditfonds über eine Refinanzierung in Höhe von rund 227 Mio. € abgeschlossen. Die angestrebte Refinanzierung stellt einen wesentlichen Baustein zur Stabilisierung und Weiterentwicklung des Unternehmens dar. Zugleich soll damit eine Sanierungslösung geschaffen werden, welche die Interessen der Gläubiger bestmöglich gewährleistet. Vorstand Kim Andersson erklärt: "Die Refinanzierung ist ein wesentlicher Baustein, um eine ausgewogene Lösung im Sinne unserer Gläubiger zu erreichen und zugleich die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens nachhaltig zu sichern. Großer Dank gilt der Sachwaltung und dem Gläubigerausschuss für das entgegengebrachte Vertrauen und die konstruktive Unterstützung. Ullrich Sierau, Dortmunder Oberbürgermeister a.D., Vorsitzender des Aufsichtsrates der Noratis AG, bekräftigt: "Unser Ziel ist es, die Noratis AG in eine stabile und ertragreiche Zukunft zu führen. Ich bin zuversichtlich, dass im weiteren Konsolidierungsprozess ein fairer Interessenausgleich für alle Stakeholder erreicht werden kann." Die Schuldenrestrukturierung und Refinanzierung soll künftig im Rahmen eines Regelverfahrens fortgeführt und umgesetzt werden. Die inhaltliche Ausrichtung bleibt dabei unverändert. Der bisherige Sachwalter, Rechtsanwalt Dr. Andreas Kleinschmidt, White & Case LLP, soll das Verfahren nach Bestellung durch das Gericht weiterhin begleiten. "Gemeinsam mit dem Vorstand forcieren wir die eingeschlagene Restrukturierung der Unternehmensgruppe. Ziel bleibt eine stabile, langfristige Sanierungslösung, die auch den Interessen der Gläubiger gerecht wird. Der Gläubigerausschuss unterstützt den Vorstand und mich auf diesem Weg", so Dr. Kleinschmidt. Die Umsetzung der Refinanzierung steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung marktüblicher Vollzugsbedingungen sowie des Abschlusses des Restrukturierungsprozesses. Der Abschluss der Finanzierung wird derzeit für das zweite Quartal 2026 angestrebt. Ansprechpartner Investor & Public Relations: edicto GmbH Axel Mühlhaus +49 (0)69 905 505 52 noratis@edicto.de Eschersheimer Landstraße 42 60322 Frankfurt am Main



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