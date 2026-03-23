St. Gallen - Der HSG START Accelerator hat im Rahmen des START Summit 2026 seinen zweiten Batch offiziell gestartet. Die acht Deeptech Startups wurden am ersten Konferenztag im St. Galler Ökosystem willkommen geheissen. Die nächsten DeepTech Champions der Alpinen Innovations Achse In der Woche des START Summit startete die zweite Durchführung des HSG START Accelerator Förderprogramms. Dieses Mal nehmen acht Startups aus den Bereichen Robotik, HealthTech, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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