Gösgen SO - Nach zehnmonatigem Stillstand hat der Bund dem Kernkraftwerk Gösgen in Däniken SO am Montag die Freigabe zum Wiederanfahren erteilt. Das Kernkraftwerk habe die nötigen Modernisierungsarbeiten inzwischen abgeschlossen und die nötigen Sicherheitsnachweise eingereicht. Das Ensi habe die durchgeführten Revisionsarbeiten sowie die Nachrüstungen im Speisewassersystem geprüft und akzeptiert, schrieb das Eidgenössische Nuklearinspektorat (Ensi) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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