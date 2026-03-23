New York - Auf dem New Yorker Flughafen LaGuardia ist am frühen Montagmorgen ein Regionaljet von Air Canada nach der Landung mit einem Fahrzeug der Flughafenbehörde zusammengestoßen. Das teilten die Behörden mit. Die Maschine vom Typ CRJ-900 war aus Montreal gekommen und kollidierte mit dem Fahrzeug bei einer Geschwindigkeit von etwa 38 Kilometer pro Stunde.



Offizielle Angaben zu Verletzten und Toten wurden zunächst nicht gemacht. In Medienberichten hieß es aber, dass der Pilot und der Co-Pilot bei dem Unglück ums Leben gekommen seien. Mehr als ein Dutzend Passagiere an Bord des Flugzeugs sollen zudem Verletzungen unterschiedlichen Schweregrades erlitten haben.



Der Vorfall führte dazu, dass die US-Luftfahrtbehörde FAA einen Bodenstopp für alle Flugzeuge am Flughafen verhängte. Ankommende Flugzeuge wurden zu anderen Flughäfen umgeleitet oder kehrten zu ihren Startflughäfen zurück. Den Behördenangaben zufolge war der Jet mit einem ihrer Feuerwehrfahrzeuge kollidiert, welches zu einem anderen Vorfall unterwegs war.





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