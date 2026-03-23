Die Projektentwicklerin SUNfarming GmbH hat mit dem Bau eines großflächigen Agri-PV-Projekts in Steinhöfel in Brandenburg begonnen. Es soll ein Klimapark mit bis zu 753 MWp entstehen. Mit dem Baustart geht das Agri-PV-Projekt Steinhöfel von der Planung in die Umsetzung über. Der erste Bauabschnitt umfasst 106 Megawatt-Peak (MWp) und erhielt in der EEG-Ausschreibung im vergangenen Juli einen Zuschlag. SUNfarming bewertet dies als Meilenstein in der Umsetzung.Agri-PV Steinhöfel mit 753 MWp und Netzanschluss ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver