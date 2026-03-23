Renaults E-Auto-Produktionspläne für Spanien verdichten sich. So haben die Franzosen vor, drei neue Modelle im Werk in Palencia unterzubringen, darunter zwei rein elektrische Baureihen und ein Range-Extender-Modell. Bisher baut Renault seine Elektroautos in Frankreich. Dass Renault mit Spanien als Produktionsstandort für einige seiner Elektro-Pkw liebäugelt, war in den vergangenen Monaten schon durchgesickert. Nun nannte Josep María Recasens Details ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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