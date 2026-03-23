Im schwachen Marktumfeld fällt auch die Rheinmetall-Aktie zu Wochenbeginn weiter zurück. An den grundsätzlich positiven Aussichten für den Rüstungskonzern hat sich allerdings nichts geändert. Im neu erworbenen Marinegeschäft will der Blue Chip nun aufs Gaspedal drücken.Rheinmetall rechnet offenbar damit, dass es beim verspäteten Bau der F126-Fregatten für die Marine zu einem zügigen Neustart kommt. "Wir gehen davon aus, dass wir die Fregatte F126 im Sommer als Generalunternehmer unter Vertrag bekommen", ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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