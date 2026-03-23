Zürich - Trotz Krieg im Nahen Osten und höheren Ölpreisen haben die Ökonomen in der Schweiz ihre Wachstumsprognosen nicht nach unten geschraubt. Das zeigt eine Zusammenstellung des KOF Instituts. Die im Rahmen des sogenannten KOF Consensus Forecast befragten Ökonomen rechnen für 2026 mit einem Wachstum des realen Bruttoinlandprodukts (BIP, sportbereinigt) von 1,0 Prozent, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Die Prognose ist somit gegenüber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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