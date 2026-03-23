Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die neue Woche im tiefroten Bereich gestartet. Der Iran-Krieg überschattet dabei weiterhin alles: Die Lage habe sich mit dem Ultimatum von US-Präsident Donald Trump zur Öffnung der Strasse von Hormus noch einmal verschärft, heisst es im Handel, zumal der Iran wenig überraschend ebenfalls mit neuen Drohungen reagiert habe. «Von einer Deeskalation sind die Kriegsparteien jedenfalls weit entfernt», sagte ein Händler. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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