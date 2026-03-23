EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Siemens Aktiengesellschaft / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Erwerb eigener Aktien - 110. Zwischenmeldung

Siemens Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



23.03.2026 / 10:28 CET/CEST

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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Erwerb eigener Aktien - 110. Zwischenmeldung Im Zeitraum vom 16. März 2026 bis einschließlich 22. März 2026 wurden insgesamt Stück 711.087 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Aktiengesellschaft erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 12. Februar 2024 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. Februar 2024 mitgeteilt wurde. Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben: Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs im Xetra-Handel 16.03.2026 71.607 219,95134 17.03.2026 159.870 220,45736 18.03.2026 159.870 220,25889 19.03.2026 159.870 210,93488 20.03.2026 159.870 209,64722

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der Siemens Aktiengesellschaft veröffentlicht ( www.siemens.com/aktienrueckkauf2024-29 ). Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 12. Februar 2024 bis einschließlich 22. März 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 23.608.584 Aktien. Der Erwerb der Aktien der Siemens Aktiengesellschaft erfolgt durch eine von der Siemens Aktiengesellschaft beauftragte Bank ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra). München, 23. März 2026 Siemens Aktiengesellschaft Der Vorstand



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