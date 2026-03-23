Mit dem Spatenstich für den Windpark Löberitz in Sachsen-Anhalt startet VSB ein Repowering-Projekt, bei dem bestehende Windenergieanlagen durch leistungsstärkere ersetzt und um Photovoltaik sowie einen Batteriespeicher ergänzt werden sollen. In Sachsen-Anhalt wird ein Post-EEG-Windpark um eine Photovoltaikanlage und einen Batteriespeicher erweitert. Mit dem Spatenstich für den Windpark Löberitz in Sachsen-Anhalt hat die volltändige Total-Energies-Tochter, VSB Gruppe, ein Repowering-Projekt gestartet, das über den reinen Austausch von Altanlagen hinausgeht. Neben neuen Windenergieanlagen setzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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