Zürich - In der Schweiz waren im Januar 2026 gut 400'000 Personen überschuldet. Das sind laut der Wirtschaftsauskunftei Crif leicht weniger als im Vorjahresmonat. Konkret beziffert Crif die Schuldnerquote in der Schweiz für Januar 2026 auf 5,4 Prozent. Im Januar 2025 seien derweil 5,5 Prozent überschuldet gewesen. Aktuell gebe es in der Schweiz 403'691 überschuldete Personen. Mit Blick auf die einzelnen Regionen registriert Crif in den Westschweizer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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