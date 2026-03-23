Das geplante Netzanschlusspaket der Bundesregierung stößt in der Energiewirtschaft erneut auf ein gemischtes Echo. Während Verbände eine Modernisierung der Netzanschlüsse begrüßen, warnen sie zugleich vor Investitionshemmnissen und fordern mehr Digitalisierung. Im Fokus stehen effizientere Netznutzung, beschleunigter Ausbau und verlässliche Rahmenbedingungen für erneuerbare Energien. Netzanschlusspaket soll Netzkapazitäten effizienter nutzenDas Netzanschlusspaket zielt darauf ab, die Verfahren für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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