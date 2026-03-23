EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf

BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



23.03.2026 / 11:15 CET/CEST

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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 Erwerb eigener Aktien - 20. Zwischenmeldung Ludwigshafen - 23. März 2026 - Im Zeitraum vom 16. März 2026 bis einschließlich 20. März 2026 wurde eine Anzahl von 15.000 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. November 2025 mitgeteilt wurde. Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen: Rückkauftag Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Börsenplatz 16.03.2026 5.671 48,3518 XETA 16.03.2026 574 48,3017 TQEX 16.03.2026 7.426 48,3338 CEUX 16.03.2026 1.329 48,3565 AQEU 17.03.2026 0 - XETA 17.03.2026 0 - TQEX 17.03.2026 0 - CEUX 17.03.2026 0 - AQEU 18.03.2026 0 - XETA 18.03.2026 0 - TQEX 18.03.2026 0 - CEUX 18.03.2026 0 - AQEU 19.03.2026 0 - XETA 19.03.2026 0 - TQEX 19.03.2026 0 - CEUX 19.03.2026 0 - AQEU 20.03.2026 0 - XETA 20.03.2026 0 - TQEX 20.03.2026 0 - CEUX 20.03.2026 0 - AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf . Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. November 2025 bis einschließlich 20. März 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 18.495.959 Aktien. Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme. Kontakt

Dr. Stefanie Wettberg

BASF Investor Relations

+49 621-60-48002

stefanie.wettberg@basf.com



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