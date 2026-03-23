FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 23.03.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS LANCASHIRE PRICE TARGET TO 590 (620) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 181 (183) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1750 (1680) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS DFS FURNITURE PRICE TARGET TO 235 (247) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 2100 (2250) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS JD WETHERSPOON PRICE TARGET TO 460 (490) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS MELROSE INDUSTRIES PRICE TARGET TO 570 (620) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES CRODA TO 'BUY' - PRICE TARGET 3200 PENCE - JEFFERIES RAISES BALFOUR BEATTY PRICE TARGET TO 900 (650) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES REINITIATES OXFORD BIOMEDICA WITH 'BUY' - PRICE TARGET 827 PENCE - RBC RAISES LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 220 (205) PENCE - 'UNDERPERFORM'
