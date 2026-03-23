Hannover (www.anleihencheck.de) - Das Statistische Bundesamt teilte am Freitag mit, dass die deutschen Erzeugerpreise im Februar aufgrund günstiger Energie so stark wie seit zwei Jahren nicht mehr gefallen sind, so die Analysten der Nord LB.Rund 3,3% niedrigere Preise seien von den Herstellern von gewerblichen Produkten verlangt worden. Das seien zwar positive Neuigkeiten, sei aber Schnee von gestern. Der seit Anfang März andauernde Iran-Krieg sei in diesen Daten nämlich noch gar nicht enthalten. Die derzeit explodierenden Energiepreise würden sich sukzessive in den kommenden Statistiken niederschlagen. Für die nächsten Monate sehe es daher eher nach steigendem Inflationsdruck aus. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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