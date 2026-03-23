Anchorage, Alaska - 23. März 2026 - U.S. GoldMining Inc. (NASDAQ: USGO) ("U.S. GoldMining" oder das "Unternehmen") (- https://www.commodity-tv.com/play/us-goldmining-ceo-on-the-robust-pea-for-the-whistler-project-in-alaska/ -) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Zusammenfassung des technischen Berichts gemäß S-K 1300 (der "S-K 1300-Bericht") sowie einen technischen Bericht gemäß der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 ("NI 43-101") eingereicht hat, die sich auf die vorläufige wirtschaftliche Bewertung für die vorläufige wirtschaftliche Bewertung (die "PEA") seines zu 100 % unternehmenseigenen Whistler-Gold-Kupfer-Projekts ("Whistler" oder das "Projekt") in Alaska beziehen, über die in seiner Pressemitteilung vom 2. März 2026 berichtet wurde.

Highlights der Whistler-PEA 2026[1] :

- Starke Wirtschaftlichkeit und schnelle Amortisation: Barwert nach Steuern bei einem Diskontsatz von 5 % ("NPV5%") von 2,0 Mrd. $, eine interne Rendite ("IRR") von 33 % und eine anfängliche Amortisationszeit von 2,1 Jahren bei Basispreisen.

Bei Spotpreisen steigt der geschätzte NPV5% nach Steuern auf ca. 4,9 Mrd. $, der IRR auf 62 % und die anfängliche Amortisationszeit auf 1,2 Jahre.

- Bedeutende Produktion über lange Lebensdauer der Mine: Jährliche Produktion von 345.000 Unzen Goldäquivalent ("AuEq") in den ersten drei Jahren. Durchschnittliche jährliche Produktion über die gesamte Lebensdauer der Mine ("LOM") von 246.000 Unzen AuEq während der anfänglichen 14,6-jährigen Lebensdauer der Mine.

Bei Basispreisen etwa 25 % Beitrag durch Kupfer, das vom US-Innenministerium als kritisches Mineral eingestuft wurde.

- Attraktives Kostenprofil: Anfängliche Investitionsausgaben von ca. 1,3 Mrd. US-Dollar, einschließlich einer Rückstellung für unvorhergesehene Ausgaben in Höhe von 20 %, und All-In-Sustaining-Costs ("AISC") über die gesamte Lebensdauer der Mine von 1.046 US-Dollar pro Unze Gold (auf Nebenproduktbasis).

- Explorationspotenzial: Die PEA berücksichtigt nur eine von drei Lagerstätten auf dem Grundstück, für die Ressourcen angegeben wurden. In der Nähe der Lagerstätte Whistler wurden mehrere weitere Ziele für die weitere Exploration identifiziert.

Tim Smith, Chief Executive Officer von U.S. GoldMining, kommentierte: "Mit dem Abschluss unserer Whistler-PEA haben wir einen wichtigen Meilenstein für das Projekt und das Unternehmen erreicht. Wir sind äußerst zufrieden mit den Ergebnissen der PEA, die einen außergewöhnlichen Wert liefern und eine solide Grundlage für das Whistler-Projekt schaffen. Wir freuen uns darauf, die Bergbauuntersuchungen im Projekt in naher Zukunft weiter voranzutreiben. Wir sind zudem zuversichtlich, das Modell durch die Einbeziehung zusätzlicher Ressourcen im Rahmen weiterer Arbeiten erweitern zu können. Wir freuen uns auch über unsere Explorationsstrategie für das gesamte Projekt, mit der wir eine Pipeline potenzieller zukünftiger Entdeckungen aufbauen wollen, um das Ressourcenwachstum fortzusetzen. Wir gehen davon aus, in den kommenden Wochen Einzelheiten zu unserem Explorationsprogramm 2026 in Whistler bekannt zu geben, das die Erprobung zahlreicher vielversprechender Porphyr-Gold-Kupfer-Ziele innerhalb des Whistler-Orbits umfasst."

Weitere Informationen finden Sie im S-K 1300-Bericht mit dem Titel "Whistler Gold-Kupfer-Projekt, S-K 1300 Technischer Bericht - Zusammenfassung und erste Bewertung mit wirtschaftlicher Analyse, Alaska, Vereinigte Staaten von Amerika" sowie im 43-101-Bericht mit dem Titel "Whistler Gold-Kupfer-Projekt, NI 43-101 Technical Report and Preliminary Economic Assessment", jeweils datiert auf den 2. März 2026. Der S-K-1300-Bericht ist unter dem Profil des Unternehmens auf www.sec.gov verfügbar, und der NI 43-201-Bericht ist unter dessen Profil auf www.sedarplus.ca verfügbar.

Qualifizierte Person

Tim Smith, P.Geo., Chief Executive Officer des Unternehmens, hat die Erstellung dieser Pressemitteilung beaufsichtigt und die darin enthaltenen zusätzlichen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft. Herr Smith ist eine qualifizierte Person im Sinne von NI 43-101 und S-K 1300.

Technische Informationen

Die hierin enthaltenen Ergebnisse der PEA sind vorläufiger Natur und sollen eine erste Einschätzung des wirtschaftlichen Potenzials und der Entwicklungsoptionen des Projekts liefern. Unter anderem enthält die PEA, einschließlich des Abbauplans, der Kostenschätzungen und der wirtschaftlichen Bewertung, zahlreiche Annahmen, und es kann keine Gewissheit gegeben werden, dass diese wirtschaftliche Bewertung realisiert werden kann.

Die hierin enthaltenen Angaben, einschließlich der Angaben zu Mineralressourcenschätzungen, wurden in Übereinstimmung mit den Anforderungen der kanadischen Wertpapiergesetze erstellt, wie sie in NI 43-101 dargelegt sind, die auf die Richtlinien des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (das "CIM") festgelegten Richtlinien, den vom CIM-Rat verabschiedeten CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven sowie in Übereinstimmung mit den Anforderungen von S-K 1300 erstellt.

Über U.S. GoldMining Inc.

U.S. GoldMining Inc. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung des zu 100 % unternehmenseigenen Whistler-Gold-Kupfer-Projekts konzentriert, das sich 105 Meilen (170 Kilometer) nordwestlich von Anchorage, Alaska, USA, befindet. Das Whistler-Projekt umfasst mehrere Gold-Kupfer-Porphyr-Lagerstätten und Explorationsziele innerhalb eines großen regionalen Landpakets, das vollständig aus Bergbaukonzessionen des Bundesstaates Alaska besteht und sich über insgesamt etwa 53.700 Acres (217,5 Quadratkilometer) erstreckt.

Weitere Informationen zum Projekt finden Sie in früheren technischen Veröffentlichungen auf der Website des Unternehmens sowie unter den jeweiligen Unternehmensprofilen auf www.sec.gov und www.sedarplus.ca.

Weitere Informationen finden Sie unter www.usgoldmining.us.

Über Ausenco

Ausenco ist ein globales Unternehmen, das neue Maßstäbe setzt. Das Team ist in 21 Niederlassungen auf fünf Kontinenten vertreten und bietet seine Dienstleistungen weltweit an. Mit fundiertem technischem Fachwissen und einer 30-jährigen Erfolgsgeschichte liefert Ausenco innovative, wertschöpfende Beratungsleistungen, Studien, Projektabwicklung sowie Lösungen für den Betrieb und die Instandhaltung von Anlagen für die Mineral-, Metall- und Industriebranche.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ausenco.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

U.S. GoldMining Inc.

Alastair Still, Vorsitzender

Tim Smith, Chief Executive Officer

Gebührenfreie Telefonnummer: 1-833-388-9788

E-Mail: info@usgoldmining.us

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Mit Ausnahme der hierin enthaltenen historischen Fakten stellen die in dieser Pressemitteilung dargestellten Informationen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-amerikanischen Bundeswertpapiergesetze und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"). Zu diesen Aussagen gehören Aussagen zu den Plänen und Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf das Projekt, einschließlich Aussagen zu den Ergebnissen der PEA, Erwartungen hinsichtlich des Projekts und seines zukünftigen Explorations- und Entwicklungspotenzials, Prognosen zur Lebensdauer der Mine, Schätzungen zu Kapital-, Unterhalts- und sonstigen Kosten sowie Erträgen im Rahmen der PEA und Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Explorationspläne. Wörter wie "erwartet", "geht davon aus", "plant", "schätzt" und "beabsichtigt" oder ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen von U.S. GoldMining und unterliegen inhärenten Unsicherheiten, Risiken und Annahmen, die schwer vorhersehbar sind und bekannte sowie unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Risiken und anderen Faktoren zählen unter anderem schwankende Rohstoffpreise, Risiken, die vorläufigen wirtschaftlichen Bewertungen und Mineralressourcenschätzungen im Allgemeinen innewohnen, wirtschaftliche Risiken, sich ändernde wirtschaftliche Faktoren, einschließlich solcher, die sich auf die geschätzten Kosten und Ausgaben sowie die wirtschaftlichen Erträge im Rahmen der PEA auswirken, Abweichungen bei den zugrunde liegenden Annahmen im Zusammenhang mit der Schätzung oder Realisierung von Mineralressourcen, die Verfügbarkeit von Kapital zur Finanzierung von Programmen und zukünftigen Erschließungsarbeiten, Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf solche im Zusammenhang mit der Umwelt, Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen oder Zulassungen, Rechtsstreitigkeiten über Eigentumsrechte, sonstige Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken verbunden sind, sowie die sonstigen Risikofaktoren, die in den Unterlagen des Unternehmens bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) unter www.sec.gov und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter www.sedarplus.ca dargelegt sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung, und U.S. GoldMining übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

#_ednref1 Sofern nicht anders angegeben, lauten alle Finanzangaben in US-Dollar. Die in der PEA für Whistler aus dem Jahr 2026 verwendeten Basispreise betragen 3.200 US-Dollar pro Unze Gold, 4,50 US-Dollar pro Pfund Kupfer und 37,50 US-Dollar pro Unze Silber. Bei Verweisen auf Spotpreise werden 5.000 US-Dollar pro Unze Gold, 5,85 US-Dollar pro Pfund Kupfer und 70 US-Dollar pro Unze Silber zugrunde gelegt. Die Spotpreise wurden auf der Grundlage der 5-Tages- und 1-Monats-Intraday-Handelspreise für die am 23. Februar 2026 endenden Zeiträume ausgewählt. Die Goldäquivalenzgleichungen lauten: AuEq(oz) = Au(oz) + (Cu)(lbs)*4,50 $/lb + Ag(oz) *37,50 $/oz) / 3.200 $/oz. Die AISC umfassen Abbaukosten, Verarbeitungskosten, Lizenzgebühren, allgemeine und Verwaltungskosten, Transportkosten, laufende Investitionskosten und Stilllegungskosten abzüglich der Erträge aus Nebenprodukten.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83460Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83460&tr=1



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