Die Streichung der Vergütung für kleine Photovoltaik-Anlagen, der Redispatch-Vorbehalt und andere, in der Erneuerbare-Energien-Branche heftig kritisierte Punkte aus geleakten Entwürfen für EEG und Netzanschlusspaket scheinen sich inhaltlich zu bestätigen. Die Hoffnung, es handle sich um eher unverbindliche Ideen auf Arbeitsebene, schwinden zusehends. "Würden die radikalen Pläne aus dem Wirtschaftsministerium umgesetzt, würden 60 Prozent der potenziellen Investoren keine Solaranlagen auf Hausdächern mehr installieren. " Diese düstere Prognose veröffentlichte Jörg Ebel, Präsident des Bundesverbands ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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