Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat am Sonntag "eine gute halbe Stunde" mit US-Präsident Donald Trump telefoniert. Das sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Montag der dts Nachrichtenagentur.



Nach Angaben von Merz ging es bei dem Gespräch um die Situation im Iran, aber auch um Israel und die Ukraine. Zudem sei verabredet worden, "weiter in engem Kontakt zu bleiben". Genauere Details zu den besprochenen Themen nannte Kornelius am Montag nicht, da das Gespräch vertraulich gewesen sei.



Die Situation im Iran-Krieg hatte sich zuletzt weiter zugespitzt. In der Nacht zu Sonntag hatte Trump dem Iran ein Ultimatum von 48 Stunden gestellt, um die Straße von Hormus zu öffnen. Ansonsten drohte er mit Angriffen auf die Energieinfrastruktur im Iran. Kornelius sagte dazu, dass man die Äußerungen Trumps "natürlich auch zur Kenntnis genommen" habe. Er könne aber keine Deutung geben, was das tatsächlich bedeute.





© 2026 dts Nachrichtenagentur