Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die neue Woche mit massiven Verlusten eröffnet und notiert gemessen am Leitindex SMI am Montag kurz vor Mittag rund 2 Prozent im Minus. Händler verweisen auf die weitere Eskalation im Irankrieg. Die Lage habe sich mit dem Ultimatum von US-Präsident Donald Trump vom Wochenende zur Öffnung der Strasse von Hormus und der Antwort des Irans darauf noch einmal verschärft, heisst es im Handel. Am Montagmorgen setzte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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