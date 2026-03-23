Die Ergebnisse von FUCHS SE für das Geschäftsjahr 2025 lagen insgesamt im Einklang mit den Konsensschätzungen und erfüllten die Unternehmensprognosen. Der Umsatz stieg um 1 % im Vergleich zum Vorjahr auf 3,56 Mrd. EUR, was einem organischen Wachstum von 2 % entspricht und das schwache Nachfrageumfeld sowie ungünstige Währungsentwicklungen widerspiegelt. Das EBIT blieb im Jahresvergleich unverändert bei 435 Mio. EUR, und die Marge verringerte sich um 10 Basispunkte auf 12,2 %, trotz einer besseren Bruttomarge, aufgrund anhaltendem inflationsbedingten Drucks. Im vierten Quartal waren die Umsätze im Jahresvergleich stabil, während die EBIT-Marge um 1 Prozentpunkt auf 12,6 % anstieg, bedingt durch leicht sinkende Inputkosten. Für das Geschäftsjahr 2026 gibt das Management eine moderate Umsatzsteigerung von 4 % im Vergleich zum Vorjahr auf 3,7 Mrd. EUR und ein EBIT-Wachstum von 3 % auf 450 Mio. EUR an, da die allgemeinen Marktbedingungen herausfordernd bleiben. Während wir Fuchs' Fokus auf Kostendisziplin anerkennen, erscheint der Weg zu einer signifikanten Erholung von Umsatz und Gewinn weit entfernt. Die Bewertung von FUCHS erscheint nach dem Rückgang des Aktienkurses um etwa 32 % im vergangenen Monat, bedingt durch zunehmende geopolitische Spannungen, attraktiv. Wir halten unsere Schätzungen weitgehend aufrecht und bekräftigen unser BUY-Rating für die Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 45,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/fuchs-se





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