Die TUI-Aktie ist zuletzt an der Börse mächtig unter Druck geraten. Seit ihrem 2-Jahreshoch Anfang Februar ist der Kurs des weltgrößten Touristikkonzerns um gut -30% eingebrochen. Sind die Folgen des Iran-Kriegs wirklich so schlimm für TUI oder finden Anleger hier eine super Kaufgelegenheit vor? Überschaubare direkte Auswirkungen Der Iran-Krieg hat der TUI-Aktie einen schweren Dämpfer verpasst. Der amerikanisch-israelische Angriff auf den Iran wirkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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