Washington - US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, das Pentagon anzuweisen, jegliche militärische Angriffe auf iranische Kraftwerke und die Energieinfrastruktur für fünf Tage auszusetzen. Die Aussetzung sei aber vom Erfolg laufender Treffen und Gespräche abhängig, teilte Trump mit. In den beiden vergangenen Tagen habe es gute und produktive Gespräche mit dem Iran gegeben. «Ich freue mich, berichten zu können, dass die Vereinigten Staaten von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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