Zürich - Der US-Dollar legt am Montag weiter zu. Die US-Währung profitiert als Krisenwährung von der erhöhten Unsicherheit an den Finanzmärkten nach den neuesten Ereignissen im Iran-Krieg. Am Mittag wurde der Dollar bei 0,7933 Franken gehandelt, nach 0,7902 Franken im asiatisch geprägten Handel am Morgen. Auch zur europäischen Gemeinschaftswährung legte die US-Währung zu: Aktuell kostet ein Euro 1,1488 Dollar nach 1,1525 Dollar im frühen Handel. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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