Um mit der Konkurrenz mithalten zu können, setzt Meta aktuell verstärkt auf den Einsatz agentischer KI-Tools. Auch CEO Mark Zuckerberg tüftelt an einem persönlichen KI-Agenten, der ihm Arbeit abnehmen soll. Wenn es nach Meta-Chef Mark Zuckerberg geht, soll bald jede:r auf eine persönliche KI-Assistenz zurückgreifen können. Im Gegensatz zu Chatbots, die nur auf Eingaben reagieren, können diese Systeme Arbeitsschritte eigenständig planen und ausführen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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